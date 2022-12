Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (1º)

A agenda de jogos desta quinta-feira (1º) na Copa do Mundo conta com mais quatro partidas da terceira rodada e última rodada da fase de grupos do Mundial. Serão definidas as situações dos grupos E e F, envolvendo Espanha, Alemanha, Bélgica e Croácia, por exemplo. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (1º)

COPA DO MUNDO