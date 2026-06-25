Alex Escobar anuncia saída da cobertura da Copa do Mundo e explica decisão

O jornalista Alex Escobar está fora da cobertura da Copa do Mundo pela Rede Globo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25) por ele mesmo, em texto publicado numa rede social. O profissional chegou a ser hospitalizado após passar mal durante uma entrada ao vivo em um programa de televisão.

"Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir", iniciou em texto.

"Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!! Brasiiil!!", comentou.

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Entenda o caso

O episódio ocorreu durante uma chamada para o programa Encontro com Patrícia Poeta. O jornalista falava sobre a possível escalação de Neymar para o próximo jogo da seleção brasileira, mas teve dificuldade na fala e se mostrou perdido nas informações.

Ele não conseguiu pronunciar corretamente uma palavra e chegou a interromper a fala brevemente, antes de continuar. O momento repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação entre os fãs.

Mais tarde, o jornalista Fred Bruno, colega de Escobar na apresentação do Globo Esporte, disse no ar que o jornalista teve um pico de pressão enquanto trabalhava.

"Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele", comentou Fred ao vivo.

Escobar foi internado para realizar exames médicos. Logo após ser liberado clinicamente, explicou que estava bem em nota publicada há dois dias.

"Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do América, fazer um cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito", assegurou