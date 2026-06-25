Equador vence a Alemanha por 2 a 1 e avança ao mata-mata da Copa do Mundo

Equador e Alemanha se enfrentaram em duelo da última rodada do Grupo E da fase de Grupos da Copa do Mundo. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (25), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os equatorianos venceram os favoritos alemães por 2 a 1. Sané abriu o placar, mas Angulo e Plata viraram o marcador.

Com o resultado, os equatorianos avançam de fase como um dos oito melhores terceiros lugares. A Alemanha havia se classificado para o mata-mata com uma rodada de antecedência.

Como foi o jogo?

Mesmo já classificada, os alemães buscaram a vitória. No primeiro minuto, Sané abriu o placar após passe de Wirtz. O gol cedo não dimimuiu a luta dos equatorianos, que empataram pouco depois, com Ângulo. O meia chutou forte e não deixou chances para a defesa de Neuer.

As equipes se dividiram em chances, num jogo bastante disputado e forte na marcação. Precisando da vitória para avançar de fase, os equatorianos pressionaram mais em busca de virar o marcador. Mesmo assim, o placar seguiu igual até o intervalo.

A emoção seguiu no segundo tempo, com pênalti para os alemães. Havertz foi derrubado na área mas, após revisão no VAR, a árbitra retirou a penalidade e aplicou falta para o Equador. O ritmo de jogo caiu, as oportunidades de gol também.

Enner Valencia teve grande chance pela equipe equatoriana, mas esbarrou em Neuer. Os alemães responderam em contra-ataque de velocidade. Da entrada da área, Raum cruzou na direção do gole e Galindez fez grande defesa.

As seleções se alternaram em grandes chances. Mas foi Gustavo Plata, que aproveitou cobrança de escanteio, para dar um toque de leve para virar o marcador para a seleção equatoriana aos 31 minutos. Assim, o 2 a 1 se manteve e garantiu o Equador na próxima fase da Copa.

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