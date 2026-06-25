Grupo E da Copa do Mundo: Alemanha, Costa do Marfim e Equador estão na 2ª fase

O Grupo E da Copa do Mundo já tem os classificados para a próxima fase. O destaque vai para a Costa do Marfim, que está no mata-mata da competição pela primeira vez. A tetracampeã Alemanha foi superada pelo Equador aguerrido.

Equador 2 - 1 Alemanha

Equatorianos e alemães se enfrentaram no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os sul-americanos venceram os favoritos alemães por 2 a 1. Sané abriu o placar, mas Angulo e Plata viraram o marcador num jogo bastante disputado.

Com o resultado, os equatorianos avançam de fase como um dos oito melhores terceiros lugares. Foram quatro pontos somados. A Alemanha havia se classificado para o mata-mata com uma rodada de antecedência, com seis pontos.

Curaçao 0 - 2 Costa do Marfim

Os marfinenses superaram os estreantes de Curaçao por 2 a 0. Assim, a seleção africana vai disputar pela primeira vez o mata-mata da Copa do Mundo. Pépé marcou os gols da vitória histórica, que garantiu o segundo lugar do grupo com os mesmos seis pontos dos alemães. Com apenas um ponto, Curaçao está eliminada.