Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (25/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25):

Grupo E

Curaçao x Costa do Marfim

Local: Filadélfia

Horário: 17h

Onde assistir: CazéTV, SporTV, Globoplay (ge tv)

Equador x Alemanha

Local: Nova Jersey

Horário: 17h

Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)

Grupo F

Japão x Suécia

Local: Dallas

Horário: 20h

Onde assistir: CazéTV, Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay (ge tv)

Tunísia x Holanda

Local: Kansas

Horário: 20h

Onde assistir: CazéTV

Grupo D

Turquia x EUA

Local: Los Angeles

Horário: 23h

Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)