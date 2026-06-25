Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (25/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25):
Grupo E
- Curaçao x Costa do Marfim
- Local: Filadélfia
- Horário: 17h
- Onde assistir: CazéTV, SporTV, Globoplay (ge tv)
- Equador x Alemanha
- Local: Nova Jersey
- Horário: 17h
- Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)
Grupo F
- Japão x Suécia
- Local: Dallas
- Horário: 20h
- Onde assistir: CazéTV, Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay (ge tv)
- Tunísia x Holanda
- Local: Kansas
- Horário: 20h
- Onde assistir: CazéTV
Grupo D
- Turquia x EUA
- Local: Los Angeles
- Horário: 23h
- Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)
- Paraguai x Austrália
- Local: São Francisco
- Horário: 23h
- Onde assistir: CazéTV