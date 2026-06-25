Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (25/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (25).

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 06:16)
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Legenda: Estados Unidos tenta confirmar classificação para os 16 avos de final como líder do Grupo D
Foto: Divulgação/Fifa
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25):

Grupo E

  • Curaçao x Costa do Marfim 
  • Local: Filadélfia
  • Horário: 17h
  • Onde assistir: CazéTV, SporTV, Globoplay (ge tv)
  • Equador x Alemanha
  • Local: Nova Jersey
  • Horário: 17h
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)

Grupo F

  • Japão x Suécia
  • Local: Dallas
  • Horário: 20h
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay (ge tv)
  • Tunísia x Holanda
  • Local: Kansas
  • Horário: 20h
  • Onde assistir: CazéTV 

Grupo D

  • Turquia x EUA 
  • Local: Los Angeles
  • Horário: 23h
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, Globoplay (ge tv)
  • Paraguai x Austrália 
  • Local: São Francisco
  • Horário: 23h
  • Onde assistir: CazéTV
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Brenno Rebouças

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