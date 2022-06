Escócia x Ucrânia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção de Escócia entra em campo nesta quarta-feira (1), às 15h45 (horário de Brasília), contra a Ucrânia, pelos playoffs da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. O duelo acontece no Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.

O vencedor do confronto garante vaga na fase decisiva da repescagem e enfrenta o País de Gales.

Palpite para o jogo

Onde Assistir

Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)

Gordon; Hendry, Hanley e Cooper; O'Donnell, McTominay, McGregor e Robertson; McGinn, Dykes e Christie Desfalques: Kieran Tierney e Ryan Jack

UCRÂNIA (Técnico: Oleksandr Petrakov)

Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko e Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko e Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov.

FICHA TÉCNICA:

Escócia x Ucrânia

Data e horário: 1/6/2022, às 15h45 (de Brasília)

Local: Hampden Park, em Glasglow (ESC)

Onde assistir: Star+