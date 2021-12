Copa do Nordeste 2022 terá Clássico-Rei na terceira rodada; veja tabela da CBF

A tabela básica da Copa do Nordeste 2022 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (16) e traz o Clássico-Rei já na terceira rodada da competição.

O Fortaleza estreia no Nordestão diante do conterrâneo Floresta, enquanto o Ceará enfrenta o Globo-RN, atuando em casa. A primeira rodada tem previsão para ocorrer entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2022. Já o Clássico-Rei deve acontecer nos dias 5 ou 6 de fevereiro.

São 16 equipes de nove estados do Nordeste. O grupo do Leão tem Sport, Sergipe, Sampaio Corrêa, Atlético-BA, Globo-RN, CSA-AL e Campinense. No lado do Alvinegro estão CRB, Floresta, Náutico, Botafogo-PB, Bahia, Sousa-PB e Altos-PI.

Veja tabelas:

Legenda: Ceará e Fortaleza estão em grupos distintos e se enfrentam na terceira rodada Foto: Reprodução

Legenda: Jogos da segunda fase vão acontecer nos dias 19 ou 20 de março Foto: Reprodução