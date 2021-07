Conversa com Vojvoda e reunião nesta terça-feira devem definir futuro de volante Felipe no Fortaleza

O futuro do volante Felipe está nas mãos do próprio jogador. Com proposta oficial do Al Fayha, da Arábia Saudita, o meio-campista de 27 anos é quem decidirá se deixa o Fortaleza ou seguirá para uma nova empreitada na carreira. A definição sobre o futuro, inclusive, deve ser tomada nesta terça-feira (20). O Diário do Nordeste apurou, também, argumentos que o jogador avalia para sair ou ficar.

Após folga, o elenco leonino tem reapresentação prevista 16 horas, e ficou combinado que Felipe chegará ao Centro de Excelência, no Pici, antes deste horário marcado para os demais jogadores. Haverá reunião com membros do departamento de futebol.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, inclusive, pediu para conversar pessoalmente com o jogador. E este deve ser um aspecto determinante para a decisão do atleta.

Esta reunião é vista como muito importante e deve ser o momento em que Felipe indicará sinalização de permanência ou saída, dependendo única e exclusivamente da vontade do jogador.

Internamente, o clube sabe da importância de Felipe e não deseja negociá-lo agora. A intenção é que ele permaneça ao menos até o fim da temporada para que possa continuar contribuindo esportivamente e, inclusive, ficar mais valorizado, tendo em vista que é um dos principais jogadores do time sensação do Brasileirão.

Argumentos para sair

Legenda: Felipe tem 27 anos e defende o Fortaleza desde 2015 Foto: JL Rosa / SVM

Porém, quando Felipe renovou contrato, ficou estabelecida uma cláusula que o jogador deve ser negociado em caso de proposta de fora do Brasil. O Fortaleza não tem como segurá-lo se ele estiver decidido a sair.

Felipe sabe que ir para o exterior neste momento, ganhando em dólar, com a atual valorização cambial, é uma situação positiva e que será economicamente mais vantajosa. A proposta é, financeiramente, vista como boa. Já são sete anos seguidos no Tricolor e é natural que o atleta tenha desejo de atuar no exterior.

A proposta também garante uma possibilidade de retorno futuro, tendo em vista que é um empréstimo com possibilidade de compra em um ano.

Argumentos para ficar

Por outro lado, outros aspectos além do financeiro estão envolvidos. Felipe será pai em breve e irá conversar com a família para definir o futuro. Por ser muito apegado a familiares e amigos, poderá amadurecer melhor uma possibilidade de saída e não tomar a decisão de deixar o clube agora.

Além disso, ele tem consciência, também, que permanecer no clube no atual momento, em que há enorme visibilidade, pode lhe render proposta até melhor em alguns meses, do ponto de vista financeiro e esportivo (em um outro mercado) tendo em vista que o Al Fayha não é uma potência do futebol árabe.

Com a recente renovação contratual, o maranguapense recebeu uma considerável valorização salarial. Se sair, receberá salário melhor que o atual pago pelo Fortaleza, mas a diferença não é abissal. Não seria, portanto, uma "proposta irrecusável", que iria "resolver" financeiramente a vida do jogador.

Há, ainda, outros aspectos, como a dificuldade da língua, adaptação a uma cultura totalmente diferente, detalhes burocráticos que demoram a ser resolvidos e etc.

Em resumo

O torcedor está ansioso por uma definição, mas a verdade é que nem o próprio jogador está 100% convicto da decisão que deve tomar. Mas é fato que esta terça-feira (20) é vista como um dia importantíssimo. A reunião é decisiva e dependendo do que Felipe ouvir, deve indicar um desfecho, para a continuidade ou saída.