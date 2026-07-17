A icônica foto de Lionel Messi banhando Lamine Yamal e a profecia da final da Copa

O acaso reuniu Lionel Messi e Lamine Yamal antes da final da Copa do Mundo de 2026. Em uma banheira, um jovem argentino de 20 anos bateu uma foto com um bebê espanhol de meses de vida em uma ação beneficiente. Quase duas décadas depois, os dois se reencontram na decisão do Mundial, consagrando a profecia da imagem, prevendo tudo isso em 2007, durante ação do Barcelona - clube que a dupla defendeu em gerações diferentes.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta as curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, conta esse causo no 14º episódio do quadro.

Foto profética

Em 2007, um ensaio fotográfico beneficente gerou uma das imagens mais icônicas da história do futebol. Lionel Messi e Lamine Yamal juntos em uma circunstância bizarra: um bebê sendo banhado. Um jovem argentino de apenas 20 anos e uma criança espanhola com de meses de vida.

Tudo fruto inteiramente do destino. O plano era lançar um calendário beneficente em parceria do Barcelona com a UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Messi foi convocado, assim como Ronaldinho Gaúcho, Eto’o e Henry. As interações seriam com crianças da região acolhidas pela entidade, que foram sorteadas, e Lamine Yamal foi o escolhido junto da mãe.

Legenda: O destino uniu Messi e Yamal em uma fotografia para a criação de um calendário beneficente Foto: reprodução

Filho de uma mãe da Guiné Equatorial e o pai de Marrocos, vivendo em bairro da periferia, era impossível prever qualquer coisa. Quase duas décadas depois, o reencontro.

O tímido jovem da base da Catalunha virou um dos maiores de todos os tempos. E o menino na banheira se transformou na maior estrela da seleção espanhola.

Legenda: Com 18 anos, Lamine Yamal é o nome mais talentosa da nova geração da Espanha Foto: reprodução / Instagram

Agora, frente a frente, disputam a final da Copa do Mundo: Argentina x Espanha, no domingo (19), às 16h, em Nova Jersey, nos EUA. Na imagem, uma geração segura a outra nos braços, e ali se estabelece a profecia, como o próprio pai de Yamal postou: ‘o nascimento de duas lendas’.

Legenda: O pai de Yamal, Mounir Nasraoui, fez um post da imagem e falei no começo de duas lendas Foto: divulgação

Messi chega para a última Copa do Mundo. Yamal disputa a primeira. E ambos marcaram a história do Barcelona. É o passado, o presente e o futuro juntos em uma final épica anunciada por uma foto.