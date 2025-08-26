Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (26/8)

Hoje o céu nos convida a revisitar o que de fato nos anima — e aqui vale lembrar: anima vem do latim e significa alma. Aquilo que te dá ânimo é aquilo que movimenta sua alma. Essa semana, Vênus é a protagonista, entrando em Leão, brilhando dourada, cheia de luz. Ela quer palco, quer mostrar o que ama, mas também pode escorregar no ego, na necessidade de ter razão e de defender ilusões.



A Lua segue em Libra e, de manhã, se une a Marte: tensão no ar, pressa em resolver coisas, vontade de agir. Ao longo do dia, Vênus se intriga com Netuno e se instiga com Urano — e aí aparece a pergunta: o que você está insistindo em manter que já não se sustenta? O que é valor verdadeiro da sua alma, e o que é apenas fantasia do ego?



À noite, a Lua conversa com Mercúrio e nos ajuda a enxergar com mais clareza o que precisa ser dito, justificado ou até mesmo refeito. Não lute contra o fluxo: Urano lembra que a vida muda de rota, mesmo quando você acha que tem tudo sob controle. Hoje, a cura está em se render ao inesperado.

Signo de Touro hoje

Você pode sentir desconforto em mudar planos, mas Urano (que está no seu signo) pede flexibilidade. Perceba que abrir mão do controle pode abrir também novas possibilidades. Acolha as mudanças como sementes de futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.