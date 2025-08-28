Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (28/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de sagitário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de sagitário

A quinta-feira nos convida a mergulhar fundo. A Lua em Escorpião encontra tensões com Plutão e Vênus, trazendo à tona conversas delicadas, ciúmes, ressentimentos ou padrões escondidos que pedem luz. É fácil reagir no calor do momento — por isso, o melhor caminho é respirar antes de responder e observar o que realmente está por trás da emoção.

O sextil entre Sol e Lua suaviza o peso do dia, abrindo espaço para alquimia interior: a dor pode se transformar em clareza, e o conflito pode se tornar aprendizado. Nas entrelinhas, segredos e revelações podem surgir, mudando sua forma de enxergar pessoas e situações. Este é um dia de transformação sutil — preste atenção às pequenas chaves que se revelam.

Signo de Sagitário hoje

Seu corpo e sua energia pedem mais recolhimento. Pode surgir vontade de se afastar um pouco do barulho externo. Use esse tempo para refletir, descansar e deixar que o silêncio traga respostas que você ainda não percebeu.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

horóscopo de sagitário
Zoeira

Julianna Formiga
Há 1 hora
