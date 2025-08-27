Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (27/8)

Hoje o céu pede coragem para olhar de frente o que dói e o que liberta. Vênus segue em Leão, radiante, cheia de amor-próprio, mas na madrugada encara Plutão em oposição — um encontro intenso, revelador. É como se a máscara caísse: segredos, jogos de poder, sujeiras escondidas podem vir à tona. O “rei está nu”, e nada mais pode ser escondido.

A Lua também toca Quíron, remexendo feridas antigas. Pode doer — sejam dores físicas, emocionais ou mentais. Mas fugir não resolve: quando encaramos, a cura começa. Hoje o convite é elevar a alma, lembrar que você não é só dor, você é também consciência e transformação.

Pergunte-se: o que ainda te impede de brilhar, de ocupar o seu espaço único no mundo? Vênus em Leão lembra que você existe e merece ser visto. Não se esconda por medo de ser ignorado. Há um lugar que só você pode preencher, e o mundo precisa disso.

Se surgir tensão entre suas necessidades emocionais e as feridas que carrega, ou entre o desejo de transformar e o medo da mudança, respire: esse é o campo fértil da evolução. O autoconhecimento é a chave. Como dizia a inscrição do templo de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo.”

Hoje, encare suas sombras com coragem. O que você revelar para si pode ser exatamente o que vai te libertar.

Signo de Peixes hoje

Hoje o foco recai sobre corpo e rotina. Vênus pede prazer no dia a dia, mas Plutão mostra padrões nocivos escondidos que drenam sua energia. A Lua com Quíron toca em dores ligadas à autoestima, ao sentir-se digno do que recebe. Cuide-se com amor e permita que cada detalhe do cotidiano seja também cura.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.