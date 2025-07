Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (1/7)

Julho começa com emoções intensas e movimento acelerado. A Lua entra em Libra e se aproxima da fase Crescente, ativando os Nodos Lunares e indicando um ponto de virada: onde você precisa focar, o que precisa soltar. Há beleza nas relações e coragem nos recomeços. Os aspectos com Vênus e Urano anunciam descobertas afetivas e criatividade nas decisões, mas o dia também pode trazer exageros, expectativas frustradas ou dilemas de fé — Lua em oposição a Júpiter e Netuno.



Você está prestes a iniciar uma revolução na sua vida. Escolha suas batalhas com sabedoria. Um conflito pode surgir, mas lembre-se: você tem o poder de decidir onde colocar sua energia. Não se intimide. É você quem conduz essa travessia.

Signo de Libra hoje

Com a Lua no seu signo, o dia pode ser intenso emocionalmente. Uma parte de você quer agradar, outra quer liberdade. Esse conflito pode virar força, se você escutar suas vontades mais verdadeiras. Não tenha medo de se posicionar com elegância.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.