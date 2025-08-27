Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (27/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Hoje o céu pede coragem para olhar de frente o que dói e o que liberta. Vênus segue em Leão, radiante, cheia de amor-próprio, mas na madrugada encara Plutão em oposição — um encontro intenso, revelador. É como se a máscara caísse: segredos, jogos de poder, sujeiras escondidas podem vir à tona. O “rei está nu”, e nada mais pode ser escondido.
A Lua também toca Quíron, remexendo feridas antigas. Pode doer — sejam dores físicas, emocionais ou mentais. Mas fugir não resolve: quando encaramos, a cura começa. Hoje o convite é elevar a alma, lembrar que você não é só dor, você é também consciência e transformação.
Pergunte-se: o que ainda te impede de brilhar, de ocupar o seu espaço único no mundo? Vênus em Leão lembra que você existe e merece ser visto. Não se esconda por medo de ser ignorado. Há um lugar que só você pode preencher, e o mundo precisa disso.
Se surgir tensão entre suas necessidades emocionais e as feridas que carrega, ou entre o desejo de transformar e o medo da mudança, respire: esse é o campo fértil da evolução. O autoconhecimento é a chave. Como dizia a inscrição do templo de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo.”
Hoje, encare suas sombras com coragem. O que você revelar para si pode ser exatamente o que vai te libertar.

Signo de Gêmeos hoje

Verdades podem vir à tona em conversas, estudos ou redes sociais. Vênus e Plutão expõem segredos e podem trazer choques de opinião. A Lua com Quíron remexe feridas em amizades ou grupos, mostrando que nem todos compartilham seus ideais. Mas isso é uma chance de filtrar quem caminha ao seu lado.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

