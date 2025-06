Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/6)

O céu de hoje pede equilíbrio entre o racional e o emocional. O trígono entre Mercúrio e Saturno favorece a clareza, o comprometimento e conversas mais maduras — uma boa oportunidade para colocar as ideias em ordem ou resolver pendências com seriedade. Mas a quadratura entre Lua e Vênus pode trazer inseguranças afetivas e instabilidades emocionais. Cuidado com reações impulsivas baseadas em carência, ciúmes ou medo de rejeição. Nem tudo que incomoda hoje precisa de resposta imediata. Respire antes de agir.

Signo de Escorpião hoje

Hoje pode surgir um conflito entre o que você sente e o que deseja demonstrar. Ainda assim, há força para assumir responsabilidades e amadurecer vínculos. Use esse dia para refletir antes de reagir. As palavras têm poder — use com sabedoria.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.