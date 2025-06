Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (29/6)

A manhã começa com a Lua em Leão em trígono com Quíron: a dor vira potência quando nos permitimos brilhar do nosso jeito, mesmo com cicatrizes. Mas o dia traz tensões: Mercúrio em oposição a Plutão — palavras podem manipular ou libertar. E a quadratura da Lua com Urano pode detonar reações imprevisíveis. Perto das 9h, a Lua entra em Virgem, pedindo aterramento, autocuidado e discernimento.



Este é um dia para praticar a soberania interior. Não se deixe abalar por chantagens emocionais ou imposições. Sua mente tem poder de reconstruir a realidade. Use-a a seu favor. Decida que você não vai mais se abandonar só para caber em lugares apertados.



Dicas Cósmicas do Dia:

Resista à manipulação emocional.

Respire antes de responder. O silêncio pode ser mais poderoso que a resposta.

Organize o caos com leveza. A Lua em Virgem quer cuidar, mas não precisa controlar.

Use palavras para curar, não para ferir.

Se precisar, diga não com firmeza e amor.

Signo de Capricórnio hoje

Não seja duro consigo mesmo por estar sentindo demais. O dia pede que você reestruture sua forma de se cuidar emocionalmente. Existe sabedoria na vulnerabilidade. Existe potência no silêncio.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.