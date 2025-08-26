Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

Hoje o céu nos convida a revisitar o que de fato nos anima — e aqui vale lembrar: anima vem do latim e significa alma. Aquilo que te dá ânimo é aquilo que movimenta sua alma. Essa semana, Vênus é a protagonista, entrando em Leão, brilhando dourada, cheia de luz. Ela quer palco, quer mostrar o que ama, mas também pode escorregar no ego, na necessidade de ter razão e de defender ilusões.

A Lua segue em Libra e, de manhã, se une a Marte: tensão no ar, pressa em resolver coisas, vontade de agir. Ao longo do dia, Vênus se intriga com Netuno e se instiga com Urano — e aí aparece a pergunta: o que você está insistindo em manter que já não se sustenta? O que é valor verdadeiro da sua alma, e o que é apenas fantasia do ego?

À noite, a Lua conversa com Mercúrio e nos ajuda a enxergar com mais clareza o que precisa ser dito, justificado ou até mesmo refeito. Não lute contra o fluxo: Urano lembra que a vida muda de rota, mesmo quando você acha que tem tudo sob controle. Hoje, a cura está em se render ao inesperado.

Signo de Capricórnio hoje

Você pode sentir pressão em responsabilidades e compromissos. Mas atenção: nem tudo que você chama de dever vem da alma. Questione se não está carregando peso demais só para provar algo. Delegar também é sabedoria.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

