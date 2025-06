Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/6)

A semana começa pedindo um novo olhar para a sua vida. Há algo fresco surgindo no horizonte, e talvez você ainda não tenha palavras para nomear — mas já sente no ar a necessidade de mudar. A entrada de Urano em Gêmeos movimenta o coletivo com uma inquietação criativa: chegou a hora de dar espaço para ideias originais, reformular pensamentos e assumir um novo posicionamento diante da vida.



Ainda estamos sob a influência da Lua Nova, momento de plantar intenções, organizar metas e estabelecer prioridades. Nesta segunda, a Lua segue em Virgem e forma um sextil com o Sol em Câncer, favorecendo decisões práticas alinhadas com as emoções. Um dia excelente para estruturar, planejar, organizar. O que você pode cuidar agora para florescer depois?



Pode ser um dia de escolhas internas: onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor recolher e silenciar?

A maturidade será uma aliada. Não se trata apenas de querer o novo — mas de sustentá-lo com sabedoria.

Signo de Câncer hoje

Um dia potente para tomar decisões importantes. Suas ideias ganham força quando você dá espaço para expressar o que sente com clareza. Escolha bem as palavras e direcione sua energia com propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.