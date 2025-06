Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (27/6)

Pode ser que você esteja parado diante de uma encruzilhada. Todos os caminhos parecem promissores, desejáveis até. Mas apenas um deles será vivido. As escolhas que você faz hoje desenham o futuro — e o momento da escolha, nem sempre é fácil.



Nem sempre existe o certo ou o errado. Existe apenas o chamado. E ele pode soar suave ou doloroso. Você vai escolher o caminho que mantém as coisas como estão ou aquele que toca o que ainda machuca?



A Lua em Leão encontra Mercúrio, e algo dentro de você reacende. Uma voz. Um fogo. Uma ideia. Um desejo antigo querendo se manifestar. Mais tarde, esse mesmo fogo se alinha a Saturno, que te ajuda a dar forma ao que sente. Mas, no fim do dia, a oposição a Plutão te desafia a não fugir da profundidade — será preciso coragem para sustentar o que escolher.



Muita inspiração vai cruzar seu caminho hoje. Mas não se confunda com o excesso de estímulos. Tente escutar o que sua intuição sussurra. Ela está mais sábia do que nunca.

Signo de Câncer hoje

O desejo de valorização pode gritar mais alto hoje — e junto dele, vem a chance de falar sobre seus talentos e dons. Mas será que você está disposto a transformar sua relação com o dinheiro ou com o valor que acredita ter? O céu te convida a agir com mais autoconfiança.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.