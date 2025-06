Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (27/6)

Pode ser que você esteja parado diante de uma encruzilhada. Todos os caminhos parecem promissores, desejáveis até. Mas apenas um deles será vivido. As escolhas que você faz hoje desenham o futuro — e o momento da escolha, nem sempre é fácil.



Nem sempre existe o certo ou o errado. Existe apenas o chamado. E ele pode soar suave ou doloroso. Você vai escolher o caminho que mantém as coisas como estão ou aquele que toca o que ainda machuca?



A Lua em Leão encontra Mercúrio, e algo dentro de você reacende. Uma voz. Um fogo. Uma ideia. Um desejo antigo querendo se manifestar. Mais tarde, esse mesmo fogo se alinha a Saturno, que te ajuda a dar forma ao que sente. Mas, no fim do dia, a oposição a Plutão te desafia a não fugir da profundidade — será preciso coragem para sustentar o que escolher.



Muita inspiração vai cruzar seu caminho hoje. Mas não se confunda com o excesso de estímulos. Tente escutar o que sua intuição sussurra. Ela está mais sábia do que nunca.

Signo de Áries hoje

Um chamado para expressar sua criatividade ou colocar sua voz no mundo pode surgir com força hoje. Mas será que você está pronto para lidar com as reações alheias? O dia pede coragem para se expor e leveza para lidar com críticas ou rupturas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.