Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (26/6)

Hoje o céu te oferece uma mão. Ou melhor: três. Uma para te lembrar que você sente. Outra, que você pode agir. E a terceira, que existe algo novo esperando ser descoberto, mesmo onde tudo parece igual.



Com Mercúrio ainda em Câncer, fazendo sextil com Urano, há uma sabedoria emocional querendo sair do casulo. De repente, uma intuição – ou até mesmo uma conversa despretensiosa – pode trazer uma ideia que muda tudo. Acolha os sinais, as imagens, as palavras que vêm de dentro. São pistas.



Enquanto isso, o Sol em sextil com Marte acende a coragem de tomar decisões práticas. O céu te diz: “Você não precisa saber tudo. Precisa apenas escolher e se mover.” São as pequenas ações conscientes que vão te devolver o senso de direção.



A Lua faz um sextil com Vênus e depois um trígono com o Nodo Lunar – e isso é bonito demais pra ignorar. Há harmonia possível nas relações, se você estiver disposto a se mostrar com mais verdade e menos armadura. O destino, hoje, conversa com quem age com o coração.



No final do dia, Mercúrio entra em Leão. E você pode sentir um desejo mais forte de expressar o que pensa, o que sente, o que sonha. Dê voz ao que antes era sussurro. O mundo está mais receptivo do que parece. O céu está te auxiliando. Não se esconda no talvez. Escolha, fale, ouse. O que você nem imaginava... pode, sim, acontecer.

Signo de Áries hoje

Hoje, uma conversa pode virar chave dentro de você. Se algo te emociona ou te irrita, escute com atenção: é uma pista de onde está sua próxima ação corajosa. Decida com o coração, não com a pressa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.