Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.

Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

