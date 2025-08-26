Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Vale Tudo' desta terça-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.
Resumo completo de 'Vale Tudo' desta terça-feira
Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.
Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.