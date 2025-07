Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (27/07)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (27) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", conforme a TV Globo.

O programa mostrará o último episódio de "Prazer, Renata 60+", que fala sobre envelhecer com saúde. Também será exibida uma entrevista gravada no México com o elenco do novo filme "Quarteto Fantástico", incluindo o ator Pedro Pascal.

Além disso, o "Show da Vida" conversa com a apresentadora Tati Machado e o marido dela, Bruno, para falar sobre a recente perda do bebê do casal.

Que horas começa o Fantástico hoje (27)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h20.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.