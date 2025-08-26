Diário do Nordeste
Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (26) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro. Sheila vai à loja de Marta, experimenta vários vestidos e diz que comprará todos. Paula observa Helena no calçadão com Joyce e Alice, e desiste de falar com ela. Assunção fala sobre sua recuperação e o médico disfarça o pessimismo. Sheila sai da loja para falar com Caio e desiste da compra.

Assunção e Valkíria ficam juntos. Rafaela diz a Paula que Carlos e Helena vão viajar. Paula conta que está grávida. Rafaela leva um susto ao saber, mas fica feliz. Assunção decide treinar basquete com outros deficientes. Rafaela aconselha Paula a usar a gravidez para ter Carlos de volta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.

