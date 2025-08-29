Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

A novela 'História de Amor' desta sexta-feira (29) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tânia avisa a Sheila sobre a ligação.

Tânia avisa a Sheila sobre a ligação. Daniel aconselha Rafaela a não contar a Carlos sobre a gravidez de Paula. A passadeira do vestido de Neusa chega. Sheila encontra Helena e diz que Paula está doente. Helena desconfia. Neusa desmaia ao ver seu vestido de noiva todo rasgado.

Elizete socorre Neusa. Helena desconfia da intenção de Sheila ao contar que Paula está doente. Sheila dá um presente a Alice e trata a menina com carinho. Helena e Joyce observam desconfiadas. Na casa de Zuleika, todos afirmam que foi Mariana quem cortou o vestido de Neusa.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.