Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)
Dita desconfia de Cunegundes.
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Dita desconfia de Cunegundes.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira
Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio.
Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.