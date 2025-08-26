Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe.

Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.