Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)
A novela 'A Viagem' desta terça-feira (26) vai ao ar às 17:20, após 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu'. Nesse capítulo, Dinah e Otávio meditam na floresta.
Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira
Dinah e Otávio meditam na floresta. Fátima fica toda contente ao receber um bilhete de amor. Téo pede a Agenor para levar Lisa para passear. O pai não permite, mas Zeca ajuda o futuro cunhado. Josefa conta a Alberto que Téo foi passado pra trás por uma colega do escritório. E que Raul está tendo um caso com ela. Raul leva Tainá até o escritório e a humilha. Alfredo vai lançar Naná como dançarina. Alfredo dá um cheque de alto valor para o Mascarado que está recebendo doações para portadores de HIV. No clube, Lisa e Téo vão ao stand de tiro. Estela diz a Maroca o que Bia comentou sobre os negócios do pai. Lisa vai ao encontro na casa de Alberto e fica impressionada quando o médium incorpora Alexandre. Tato vai dar um soco em Johnny e acaba acertando Bia. Alexandre diz para Lisa que não deixará ela ficar com Téo e que ele terá um fim muito pior do que o dele. Téo manda Raul voltar para casa e fazer as pazes com Andrezza. Lisa fica surpresa com o que ouve do médium e promete a Josefa que ajudará Téo.
Raul pede para que Andrezza coloque uma pedra sobre o assunto. Andrezza diz a Raul que quer um tempo e que vai para a fazenda. Agenor fica preocupado com a demora de Lisa em chegar em casa. Regina e Ismael falam mal de Estela para Bia, que fica indignada. Tato vai dar um soco em Johnny e acaba acertando Bia. Dinah usa os cristais para purificar o corpo de Otávio. Guiomar tem alta e volta para a fazenda com Andrezza. Zulmira aconselha Antônio esquecer Andrezza. Téo quebra pratos num restaurante e um fotógrafo registra tudo. No restaurante, a colunista social registra todo o incidente de Téo. Alberto conta para Estela que foi promovido na clínica. Ele lembra a Estela que só falta um dia para expirar o prazo de Ismael para recorrer à ação de divórcio. Diná utiliza cristais e meditação com Otávio. Zeca se apresenta num programa de rádio. Andrezza e Guiomar chegam à fazenda. Antônio e Andrezza se reencontram. Jonny paquera Regina. Kazuo diz a Glória que, depois de casada, ela não continuará morando na casa de Otávio.
A governanta afirma o contrário. Okida diz aos dois que irá pintar a casa dos caseiros para os dois morarem. Otávio diz a Alberto que se morresse hoje, ele iria feliz. Mascarado salva Lisa de ser atropelada. Otávio diz a Alberto que quer morrer dignamente. Diná demonstra esperança na recuperação de Otávio. Antônio se mostra indiferente a Maria. Zulmira manda o irmão esquecer Andrezza. Otávio desabafa com Diná por não ter estado perto do pai na hora em que ele morreu. Estela volta pra casa. Maria fica com ciúmes ao ver Andrezza e Antônio passeando. Bia e Tato também voltam para casa. Ismael manda Regina tratar Bia melhor. Agenor diz aos filhos que manda flores a Fátima para enciumar Cininha. Mascarado salva Lisa de ser atropelada. Téo fica arrasado com a nota no jornal sobre o incidente no bar. Dudu fica feliz ao saber que Glória e Kazuo irão morar na casa de Otávio. Sai o divórcio de Estela e Ismael. Bia diz a Estela que, se ela casar-se com Alberto, vai morar com o pai. Bia sai de casa e vai morar com o pai.
Estela dá carta branca para a filha fazer o que ela quiser. Estela diz a Bia que se ela não quer morar com ela e Alberto, ela irá morar com o pai. Bia pega suas coisas, mas Ismael tenta demovê-la da ideia de sair de casa. Otávio diz a Alberto que quer um passe espiritual dele. Bia acaba indo com o pai. Alberto dá um passe espiritual em Otávio. Agenor mostra para Lisa o jornal com o escândalo de Téo no restaurante. Agenor fica com mais raiva de Téo, depois de ler o jornal, e diz que, na casa dele, o rapaz não entra mais. Lisa liga para o namorado para reafirmar-lhe sua solidariedade. Depois, eles resolvem viajar para Paraty. Cininha continua intrigada com a relação de Tibério e Mascarado. Ela afirma que o Mascarado é uma mulher. Andrezza desabafa com Maroca e afirma que não volta mais para Raul. Piora o estado de saúde de Guiomar. Maroca e Maria flagram Andrezza e Antônio se beijando. Otávio faz regressão com Alberto.
