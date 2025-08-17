Diário do Nordeste
João Lucas defende Sasha após onda de críticas sobre aparência magra: 'Gostosa e saudável'

Ele defendeu a esposa após um internauta sugerir que Sasha usasse um suplemento alimentar

Zoeira
Não é a primeira vez que a filha de Xuxa é alvo de críticas em relação a seu peso
O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, foi às redes sociais responder diretamente a um internauta que fez um comentário sobre o corpo e a aparência da esposa. Em uma postagem no X neste sábado (16), ele defendeu a amada do hate. 

"Vão toma no c# vocês que falam do corpo dos outros... Gata pra caralho, feliz, gostosa e saudável seus fdp", escreveu o artista em resposta a um internauta que sugeriu a Sasha comprar um suplemento alimentar.

O que despertou a onda de comentários foram os registros da filha de Xuxa, posando na entrada da festa de 30 anos da amiga Bruna Marquezine, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. 

Mas o internauta respondido por João não foi o único que colocou o corpo da estilista em debate. “Sempre passa a impressão de que essas moças vão emagrecendo até chegar o ponto do rosto ficar ‘chupado'. Esse é o limite delas”, refletiu outro.

Outros reagiram bem à reação do cantor. “Fala mesmo, 'sasho'. A princesa do Brasil merece respeito. A mulher está um luxo”, disse outro seguidor. 

Essa não é a primeira vez que Sasha é alvo de críticas em relação ao corpo magro. No começo do ano passado, em viagem a Fernando de Noronha, a famosa deu o que falar após suas costelas ficarem visíveis em fotos. Na época, internautas se disseram preocupados em relação à saúde da modelo. 

Na época, a prática conhecida como “body shaming” estava em alta, e aconteceu com Sasha dias após Yasmin Brunet também sofrer julgamentos sobre sua aparência por parte de brothers durante confinamento no Big Brother Brasil. Outras famosas como a própria aniversariante da semana, Bruna Marquezine, e Maiara (da dupla com Maraísa), também já enfrentaram ondas de críticas por causa da magreza.

