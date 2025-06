Horóscopo do amor: Saiba as previsões para o seu signo neste mês de junho

Junho começa com o coração buscando estabilidade. No dia 6, Vênus entra em Touro, e o desejo de vínculos sólidos, gestos concretos de carinho e relações que tragam segurança ganha força.

O amor precisa ser cultivado como um jardim: com tempo, cuidado e presença. Mas logo no dia 9, a quadratura entre Vênus e Plutão pode trazer à tona ciúmes, ressentimentos ou a necessidade de transformar padrões antigos nas relações.

A Lua Cheia em Sagitário (dia 11/6) ilumina verdades que estavam escondidas: o que você tem calado por medo de perder alguém? O que já não pode mais ser ignorado? Por outro lado, um sextil entre Mercúrio e Vênus, no mesmo dia, favorece conversas sinceras, declarações e reconciliações.

No dia 15, a tensão entre Marte e Urano pode provocar rupturas ou impulsos difíceis de controlar. Tenha cautela para não agir no calor da emoção. Com o Sol entrando em Câncer (dia 20/6) e a Lua Nova também em Câncer (dia 25/6), os afetos ganham uma nova dimensão: é hora de nutrir vínculos com mais profundidade, criar vínculos mais íntimos e buscar relações que abracem sua alma.

Áries

O amor pede mais delicadeza e escuta. Você pode sentir vontade de agir ou resolver rápido, mas nem tudo se conserta na pressa. Tensões podem surgir na metade do mês: evite reagir no impulso. No fim do mês, o afeto se torna um refúgio — cuide das palavras e permita-se sentir mais.

Touro

Vênus no seu signo te deixa mais sensual, presente e magnético. Você deseja ser amado do seu jeito: com tempo, constância e verdade. Mas o céu desafia a soltar o controle e deixar o amor respirar. No fim do mês, um novo ciclo emocional pode se abrir — mais acolhedor, mais íntimo.

Gêmeos

As conversas se tornam pontes para o amor. Junho favorece diálogos sinceros, mas é preciso saber a hora de silenciar também. A Lua Cheia ilumina desejos que talvez você não estava reconhecendo. Se estiver em um relacionamento, cultive mais profundidade. Se estiver só, boas trocas podem surgir — desde que haja presença de ambos os lados.

Câncer

O mês termina com uma Lua Nova no seu signo, abrindo espaço para um novo capítulo emocional. No amor, você está mais sensível, buscando segurança e pertencimento. Mas atenção: velhas feridas podem ser reativadas ao longo do mês. É tempo de perdoar e deixar o passado descansar, para o novo poder florescer.

Leão

Junho traz desafios para o ego dentro dos relacionamentos. Você pode se sentir testado — será que está sendo visto como deseja? Ou está buscando reconhecimento no lugar errado? O céu pede vulnerabilidade. No fim do mês, permita-se viver o amor com mais entrega e menos espetáculo.

Virgem

Seu senso de ordem pode entrar em conflito com o caos emocional alheio. Evite tentar controlar o coração dos outros. O amor precisa de espaço para crescer. Se estiver em uma relação, revise hábitos e crie novas formas de convivência. No fim do mês, uma conexão mais emocional e fluida pode surgir.

Libra

Vênus, sua regente, transita por Touro e pede relações mais estáveis. Mas Plutão desafia essa harmonia: sombras, inseguranças e medos podem aflorar. Não fuja do desconforto — ele revela o que precisa de transformação. Depois do dia 20, o céu favorece laços mais íntimos e protetores.

Escorpião

Os amores de junho não aceitam superficialidade. A quadratura de Vênus com Plutão pode reabrir feridas emocionais e mexer com o controle que você costuma ter. Deixe cair o véu. A Lua Nova em Câncer pode trazer um recomeço — mais terno, mais seguro, mais verdadeiro.

Sagitário

A Lua Cheia no seu signo ilumina questões mal resolvidas no amor. Você pode sentir que é hora de se libertar de padrões antigos ou de ter conversas que venham do fundo do coração. A segunda metade do mês favorece novos começos mais maduros e afetivos. Seja honesto com o que sente — inclusive com você mesmo.

Capricórnio

Junho mexe com suas estruturas afetivas. Vênus em Touro fortalece o desejo por um amor mais seguro e confiável. Mas nem sempre o outro estará na mesma frequência. A tensão do meio do mês pode ser um teste. No fim do mês, os relacionamentos ganham uma chance de aprofundamento e reconstrução emocional.

Aquário

Rompimentos podem acontecer perto do dia 15, principalmente onde há falta de liberdade ou comunicação. Mas o céu também favorece inícios inesperados. No amor, seja flexível e aberto a novas formas de se relacionar. A Lua Nova do fim do mês ajuda a trazer mais acolhimento e escuta.

Peixes

O céu te convida a amar com mais maturidade e consciência. Junho traz momentos de instabilidade, mas também boas oportunidades de se conectar de forma mais verdadeira. A Lua Nova em Câncer te favorece: é hora de abrir o coração para relações que nutrem, não que drenam. Permita-se ser cuidado também.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.