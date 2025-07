Horóscopo Chinês: veja as previsões de julho de 2025 para cada signo

Julho é um mês de travessia no horóscopo chinês. Começamos com os últimos dias do Cavalo de Fogo, intensos e acelerados, com decisões impulsivas, energia em alta e um espírito de independência que beira a inquietação. Mas, a partir do dia 6 de julho, o ciclo muda: entra em cena a Cabra de Terra, símbolo de sensibilidade, nutrição e reconexão com os afetos.

O mês convida a desacelerar e cultivar o essencial. Onde você tem colocado sua energia? O que está sendo alimentado em você? O céu ocidental traz trânsitos de Vênus com Urano e Plutão — mudanças inesperadas no amor e na forma de se relacionar. A Cabra nos lembra que estabilidade não é rigidez, mas cuidado constante. Acolha a beleza do simples. Enraize sua força.

Veja também Zoeira Horóscopo do Amor: veja previsões para o seu signo em julho de 2025

Rato

Julho traz oportunidades de reorganizar sua vida emocional. É um bom momento para cuidar do lar, das relações e das finanças. Evite decisões precipitadas: tudo o que for cultivado com calma trará frutos mais consistentes.

Boi (Búfalo)

Você pode se sentir pressionado a mudar algo que vinha mantendo por segurança. Confie na sua força, mas aceite que a rigidez pode afastar o que está tentando se aproximar. A Cabra te desafia a ouvir o coração.

Tigre

Mês de movimento e escolhas. O Cavalo te impulsionou, mas agora é hora de refletir: por que tanta pressa? Julho pede que você alinhe seus desejos com seus valores. Evite conflitos desnecessários e pratique o silêncio.

Coelho (Lebre ou Gato)

Um mês acolhedor para você, que compartilha afinidades com a Cabra. Os relacionamentos se tornam mais doces e profundos. Aproveite para fortalecer vínculos sinceros. Um novo ciclo afetivo pode estar nascendo.

Dragão

A Cabra te desafia a sair do palco e voltar-se para dentro. Menos exposição, mais interiorização. Você pode sentir uma queda de energia, mas isso é apenas um convite ao realinhamento. Cuide da sua saúde mental e emocional.

Serpente

Julho traz a chance de curar feridas antigas. Seu olhar estratégico pode se suavizar, permitindo trocas mais verdadeiras. A Cabra favorece a introspecção, mas sem isolamento. Use sua sabedoria para nutrir conexões.

Cavalo

Seu mês chega ao fim no dia 5, e com ele, o ciclo da intensidade. Você brilhou, correu, se expôs. Agora é hora de descanso e contemplação. A Cabra te convida a repensar prioridades e buscar mais equilíbrio emocional.

Cabra (Carneiro)

Seu mês começa com suavidade, mas logo te chama à responsabilidade. Tudo o que você evitar agora pode voltar depois com mais força. Foque no que realmente importa. Use sua empatia como ponte — não como fuga.

Macaco

Julho pede presença. Evite se dispersar entre mil ideias ou se distrair com o superficial. A Cabra traz um tom mais introspectivo e profundo. É um bom mês para terapias, estudos espirituais e conversas sinceras.

Galo

A Cabra pode parecer lenta demais para seu ritmo — e isso vai te incomodar. Mas é no tempo dela que você pode descobrir novas formas de segurança. Desacelere. Organize o que está caótico e encontre prazer na simplicidade.

Cão

O mês favorece os relacionamentos e o fortalecimento da confiança. Mas para isso, você precisará soltar antigas desconfianças. Pratique o acolhimento com quem você ama — e com você também. O afeto será seu melhor guia.

Porco (Javali)

Julho pode ser um mês fértil em todos os sentidos: ideias, afetos, projetos. Mas a Cabra pede que você cuide da qualidade do que planta. O que está sendo cultivado? Honre o que nutre sua alma e não negocie seu bem-estar.