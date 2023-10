Ex-esposa de Daniel Alves revela que filha tem depressão, foi ameaçada e não quer ver o pai

A ex-esposa do jogador de futebol Daniel Alves, que se tornou réu na Espanha pelo crime de agressão sexual a uma jovem de 23 anos, no fim de dezembro de 2022, revela que a filha do casal enfrenta um quadro de depressão e não quer ver o pai. Dinorah Sant'Ana foi casada com ele por quase 10 anos e deu entrevista exclusiva ao UOL.

Segundo a mulher, a situação piorou na última sexta-feira (27), quando Daniel gravou áudios da prisão parabenizando a jovem de 16 anos pelo aniversário. O material foi publicado nas redes do jogador e marcou o perfil da garota.

A partir dali, ela recebeu dezenas de mensagens de ameaça. "Se ele quisesse parabenizar a filha, era só ligar. Não ligou. Não vou admitir que use meus filhos para estratégia, seja lá qual for", desabafou Dinorah.

Dinorah Sant'Ana Minha filha não quer falar com ele, e ele não aceita rejeição. Nunca impediria meus filhos de falarem com o pai se eles quisessem, mas eles não querem.

Ainda de acordo com ela, os filhos negaram um pedido dos advogados de Daniel para que viajassem a Barcelona e passassem o aniversário da adolescente com o pai, na prisão.

Legenda: Mensagem postada pelo jogador marcou perfil da filha e gerou enxurrada de ameaças Foto: Reprodução

Ainda na entrevista, Dinorah revelou que a filha toma medicamentos para tratar depressão. Desde que o ex-jogador foi preso, a menina mudou de comportamento e passou a tirar notas ruins na escola.

"O transtorno é grande. Ela já mudou o nome no Instagram diversas vezes porque era ameaçada, diziam que ela deveria passar pelo que aquela mulher passou", lamenta a mãe.

Dinorah afirma que as ameaças não ocorrem apenas no ambiente virtual. A filha já foi constrangida até na renovação do passaporte. "Está bastante difícil manter esses adolescentes num nível psicológico minimamente estável", diz.

A ex-esposa promete que, diante da situação, não vai mais se calar diante das "barbaridades" provocadas por Alves.

"Se ele tivesse o mínimo de sentimento pela filha, não a exporia. Estragou o aniversário da filha dele, e me limito a falar até aqui. Enquanto morávamos no mesmo condomínio em São Paulo, ele sequer via os filhos. Agora quer pagar de bom pai", afirma.