Débora Falabella revela que já morou em casa separada do marido

Aos 46 anos, atriz reflete sobre relação com Fernando Fraiha, exposição na mídia e violências vividas por mulheres

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Débora Falabella abriu o coração em entrevista ao jornal O Globo e comentou sobre o relacionamento com o marido, o cineasta Fernando Fraiha. Segundo a atriz, que protagoniza o monólogo “Prima Facie”, em cartaz atualmente no Rio de Janeiro, a maturidade trouxe uma nova perspectiva sobre o amor.

“É muito bom encontrar uma pessoa depois de uma maturidade. Ficamos um tempo morando em casas separadas e, agora, como trabalhamos muito, faz sentido morarmos juntos. O prazer de ter um relacionamento como este é inventar a maneira como esse casamento vai acontecer”, afirmou.

Ao falar sobre o tema central de “Prima Facie”, que aborda questões de violência contra a mulher, Débora revelou já ter vivido situações delicadas. “Como mulheres, passamos por relacionamentos ou situações, mesmo que por uma noite, em que olhamos para trás e entendemos ter vivido algum tipo de violência ou algo que não tivemos força para dizer não”, refletiu.

Conhecida pela discrição fora das telas, a artista explicou que evita se expor. “Sempre enxerguei a exposição como algo que não é natural e, quando ultrapasso esse limite, me sinto mal. Prefiro que o foco esteja na profissão. Muitas pessoas me chamam pelos nomes das personagens, e isso nunca foi um incômodo". 

Débora também comentou, de forma breve, o episódio em que foi perseguida por uma stalker. Segundo a atriz, a situação exigiu medidas legais. “Quando os limites são ultrapassados, precisamos tomar providência. É um caso chato, ninguém queria que acontecesse. Mas estou amparada pela Justiça”, completou.

Débora Falabella comentou relação com o marido, o cineasta Fernando Fraiha
