Zezo Potiguar desabafa após mais de um ano sem shows: 'questão de sobrevivência'

Conhecido nacionalmente por ser ídolo do brega e forró, Zezo Potiguar resolveu desabafar sobre o período sem eventos, causado pela pandemia do coronavírus. O cantor publicou foto do ônibus da banda parado na garagem há um ano e quatro meses. O veículo segue sem rodar devido à ausência de shows por conta de decretos estaduais de proibição de shows.

"Não é uma questão de dinheiro, amigos. É uma questão de sobrevivência. Mais de seis milhões de desempregados diretos e indiretos que dependem do entretenimento", escreveu o cantor na postagem.

Legenda: Foto do ônibus de Zezo parado na garagem há mais de ano Foto: Reprodução/Instagram

Ainda na publicação, o cantor lamentou a perda de familiares dos seguidores pela Covid-19. "Que Deus nos abençoe e nos proteja. Minha solidariedade a todos que perderam seus entes queridos".





Como boa parte das bandas de forró e sertanejo, Zezo Potiguar passou o ano de 2020 realizando lives com apoio de patrocinadores.



Neste ano, Zezo Potiguar já realizou live de São João em Campina Grande, acompanhado de Luan Estilizado.