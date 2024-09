Zezé di Camargo se justifica após desafinar em show ao lado de Gusttavo Lima

O cantor Zezé di Camargo se justificou após fazer uma participação no show de Gusttavo Lima, no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo, na madrugada de domingo (22). Ele cantou visivelmente embriagado e ainda desafinou.

Um vídeo que mostra o artista cantando a música “Na hora H” está circulando na internet e rendeu críticas. “Eu estava 'para lá de bagdá'. E o Gusttavo ainda me dá mais bebida no palco. Não sei nem o que eu estava tomando. Mas na hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que estava em cima do palco. Não sabia o que estava falando, nem o que estava cantando”, disse Zezé, nas redes sociais.

Legenda: Zezé cantou com Gusttavo Lima em festival no Interior de SP Foto: Reprodução/Instagram

“Mas tem um desconto aí, porque eu já tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu compromisso, mas na hora ali, eu estava muito feliz com tudo o que estava acontecendo. Então, perdão aí a galera que estava assistindo ao show”, continuou.

Em outro vídeo do show, Zezé precisou ser retirado do palco. O artista também comentou a situação: “Me tiraram do palco pela primeira vez na vida”, afirmou, rindo da situação.

Zezé vive uma excelente fase na vida pessoal, já que a esposa, Graciele Lacerda, está grávida do primeiro filho do casal.