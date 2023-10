Zezé Di Camargo revela ter feito 271 exames em um ano para prevenir doenças

Em busca de mais qualidade de vida e investindo na longevidade, o cantor Zezé Di Camargo, 61 anos, contou, em entrevista ao site da Contigo! deste sábado (21), que abandonou alguns hábitos pouco saudáveis e passou a focar na prevenção de doenças. Ele enfatizou que, em um ano, chegou a fazer 271 exames, numa espécie de check-up rigoroso para saber se estava tudo bem com o seu organismo.

“Uma coisa que eu aprendi com o meu médico é que medicina não é só cura, é prevenção. Depois que aprendi isso, a prevenção é mais importante, mudei tudo na minha vida”, contou. “Cheguei a fazer em um ano 271 exames, vi todos os órgãos vitais. Sei que estou melhor de saúde do que uma pessoa de 20 anos”, ressaltou, orgulhoso de si mesmo.

A decisão de adotar esse autocuidado mais intenso foi motivada por um importante alerta recebido de seu médico. Lembrando que, em junho deste ano, o sertanejo falou sobre o diagnóstico que recebeu de esteatose hepática, um acúmulo de gordura no fígado. Quando soube da condição, sentiu o alerta de que devia ter cuidado extra com a saúde.

Ainda durante o bate-papo, Zezé relatou o quão desafiadora é a rotina de passar horas em cima do palco durante os shows. Ele mencionou o impacto do desgaste em seu corpo durante as apresentações mais exigentes, chegando a perder vários quilos: "Não é fácil. É uma energia que você queima ali e perde, brincando, 2kg a cada show. Você tem que estar realmente em forma", declarou.