Zé Vaqueiro desmente notícia falsa que estaria internado em estado grave

O cantor Zé Vaqueiro apareceu nas redes sociais, na quarta-feira (21), para desmentir os boatos de que ele estaria internado em estado grave. O artista sofreu um acidente na última sexta-feira (16), quando o carro que estava bateu em animais que atravessavam a pista, mas já tinha relatado estar bem.

“Notícias falsas como essa acabam influenciando pessoas que não viram a notícia postada por mim aqui na minha rede social. Recebi essa imagem e fiquei um pouco preocupado porque muita gente acaba acreditando nessas fake news”, disse Zé Vaqueiro.

Veja também É Hit Zé Vaqueiro sofre acidente de carro em Alhandra, na Paraíba É Hit Nattan prepara repertório do álbum 'Estilo Nattanzinho' para o evento 'Desmanttelo' Fortaleza

“E me admira muito, porque eu postei foto do carro aqui, postei que estava tudo bem, graças a Deus. Realmente aconteceu um acidente comigo na semana passada, mas nada de ruim, ninguém se feriu, nada de grave, mas a notícia é que eu estou em estado grave em um hospital, com uma foto que não é a verdadeira do carro. Fica o alerta, vão atrás de veículos de respeito procurar a notícia”, afirmou ainda o artista.

Recentemente, em julho, Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra, lamentaram a morte do filho caçula, Arthur, que havia nascido com a síndrome de Patau. O bebê tinha apenas 11 meses quando morreu de disfunção múltipla dos órgãos.