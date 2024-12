Wesley Safadão curte praia particular de haras com amigos e família

O cantor Wesley Safadão aproveitou a segunda-feira (16) de folga em seu haras, que fica em Aracoiaba, no interior do Ceará. Nos Stories publicados nas redes sociais do cantor, Safadão aparece com dois dos três filhos, Yhudy e Dom. O cantor ensinou a dupla a empinar pipa e Dom a jogar pião.

Nos vídeos, o artista também aparece na companhia de amigos cantores, fazendo um churrasco, cantando e aproveitando a praia particular do haras.

A fazenda de Wesley Safadão conta ainda com lagos artificiais, cachoeira, parquinho e criação de diversos animais, como cavalos de raça, além de pista de vaquejada e um local reservado para leilões.

Na manhã desta terça-feira (17), o artista voltou a postar vários vídeos na casa de veraneio. Ele mostrou parte dos bichos que cria no local e o treino de Dom a cavalo. Thyane Dantas, esposa do artista, e Ysis, terceira filha do cantor, também estão no haras curtindo as férias em família.