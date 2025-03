Vestido de Maiara arrebenta em trio elétrico de Carnaval na Bahia e sertaneja quase fica nua

A sertaneja Maiara, irmã de Maraisa, quase fica só de roupa íntima em um show de Carnaval realizado na cidade de Barreiras (BA), na noite dessa sexta-feira (28). A lateral do vestido da cantora arrebentou no meio da apresentação em cima do trio.

A cantora, que escolheu um vestido brilhante rosa com uma enorme fenda lateral para puxar o trio de Carnaval, foi pega de surpresa. Enquanto cantava o sucesso “Arerê”, de Ivete Sangalo, uma pessoa da produção se aproximou para fazer um reparo na peça de roupa.

Veja momento que vestido abre em trio:

Mesmo com a situação, a cantora não deixou a situação atrapalhar o Carnaval. Ela seguiu cantando e dançando para o público.

Ao fim da apresentação, ela postou mensagem em rede social falando sobre o carinho do público da cidade baiana. “Carnaval de amor amor em Barreiras/BA”, escreveu Maiara.

