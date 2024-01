Solange Almeida revela tratamento com óvulos congelados para engravidar aos 50 anos

A cantora Solange Almeida, 49, revelou no programa "Encontro", na manhã desta sexta-feira (26), que está se preparando para gestação de um novo filho. Segundo a forrozeira, ela congelou os óvulos há 10 anos e o embrião já está pronto. O desejo é iniciar o processo de fertilização após o Carnaval.

"Todo mundo sabe, eu sempre externei essa coisa de ser mãe. Eu amo ser mãe. E eu estou me preparando para agora, depois do Carnaval, ser mãe novamente", explicou Sol. A cantora já é mãe de quatro filho.

Veja depoimento de Solange Almeida:

A forrozeira contou que está fazendo um tratamento com óvulos que foram congelados em 2014, quando ela tinha 39 anos.

Solange Almeida Cantora Se Deus quiser, tá tudo caminhando. Eu tô fazendo tratamento bonitinho. Já tinha colhido os óvulos há dez anos, estavam congelados, e agora tá o embriãozinho pronto

A cantora decidiu engravidar mais uma vez após o casamento com Monilton Moura, que não tem filhos. "Vai ser o meu quinto filho e vai ser o primeiro do Monilton. E aí eu estou me preparando".