Solange Almeida desabafa por não participar do São João de Campina Grande: 'Bem triste'

A cantora Solange Almeida falou em coletiva de imprensa, na noite de domingo (9), que foi "pega de surpresa" com o cancelamento da apresentação dela no São João de Campina Grande 2024. Apesar de não cantar no Parque do Povo, ela lotou uma casa de show que estava com data agendada no mesmo dia.

Ao ser questionada sobre a saudade do público de Campina Grande, ela exaltou o amor dos fãs. "Fico muito feliz. Acho que também a saudade é por eu não estar no Parque do Povo esse ano. Foi uma notícia que meio que me pegou de surpresa, já tava quase tudo certo. No dia que foi anunciado eu não vi meu nome, foi uma surpresa bem triste".

Veja coletiva:

Na mesma noite em que iria se apresentar no Parque do Povo, Solange Almeida realizou show na Vila Sítio São João. A apresentação da cantora registrou o maior recorde de público da história da casa de shows.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campina Grande para entender as motivações da não participação da cantora e aguarda resposta.