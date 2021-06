Siranim: de back vocal ao palco como solista e apresentador do 'São João de Todos'

Herdeiro do sanfoneiro Sirano, o jovem cantor Siranim animou a programação do "São João de Todos", nesta quinta-feira (24). Na programação de lives da plataforma "Sua Música", ele atuou como cantor e apresentador ao lado de Niara Meireles.

"Eu disse: 'vou, topo', apesar de nunca ter apresentado. Eu sei tratar com o público, mas cantando. Interagir, ler e decorar texto e segurar qualquer momento foi um desafio. Nunca pensei que iria gostar tanto. Vou procurar fazer cursos para melhorar e aperfeiçoar", destacou Siranim.

No palco, ele esbanjou os clássicos do forró no repertório e também levou a canção "Exagerado" — hit na voz de Cazuza — na cadência da sanfona.

Infância junina

Como boa parte dos filhos dos cantores de forró, Siranim lembra que o pai chegava a passar de dois meses longe de casa por conta do São João, nos meses de junho e julho. Hoje, o forrozeiro até divide os vocais em apresentações pelo Nordeste com o ídolo.

"Sem dúvida é a minha maior referência na música. Carrego no meu nome essa responsabilidade", ressaltou Siranim.

No início da carreira, Siranim trabalhou dando suporte ao pai em eventos e até chegou a ser back vocal em apresentações.

VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA:

25/06

Fernando Amorim - Ganhador do “Talento São João de Todos”

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/06

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Danieze Santiago

Limão com Mel

27/06

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha

Pedrinho Pegação

Wallas Arrais