Simone divulga vídeo com Simaria emocionada ao conhecer a sobrinha Zaya; assista

A cantora Simaria chorou de emoção ao conhecer a sobrinha Zaya, caçula da irmã Simone. Um vídeo do primeiro encontro da caçula, que nasceu no dia 22 de fevereiro, com a tia foi divulgado no canal de Simone no YouTube, na noite desta quinta-feira (8). O encontro ocorreu em março.

Zaya é a segunda filha de Simone com o marido cearense, o empresário Kaká Diniz, com quem também tem Henry, de 6 anos.

"Eu vou levar a Zaya pra Simarinha conhecer pela primeira vez [sic]. Mais um membro, mais um cotoquinho pra família", contou Simone, que explicou a demora do encontro, que aconteceu quando Zaya tinha 24 dias, ou seja, no dia 18 de março.

Assista:





Durante a pandemia do coronavírus, a família das irmãs ficou separada. Simone falou da ansiedade pelo encontro com todos.

"Estou ansiosa por este encontro, porque vai ser muito especial. Fiquei um tempo fora, nos EUA [onde Zaya nasceu], minha mãe não estava lá comigo, Simaria estava com filhos no Brasil, Caio [Mendes, irmão das duas] em Fortaleza, então não tivemos a oportunidade de estarmos juntos quando ela nasceu", contou Simone.

Simone teve filha nos EUA

Zaya veio ao mundo às 21h42 do dia 22 de fevereiro. O nascimento foi por meio de uma cesárea feita em Orlando, nos Estados Unidos. A pequena foi concebida pesando 3,65 kg e com 52 cm.

Antes da cesárea, a médica responsável pelo parto faz uma oração de mãos dadas com Simone, que em seguida pede ao marido: "me dá um beijinho na testa, Kaká", no que é prontamente obedecida.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit