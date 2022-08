Resultado de teste de DNA de Gusttavo Lima é divulgado por colunista

O resultado do teste de paternidade que envolve o cantor Gusttavo Lima foi divulgado pelo colunista Leo Dias do portal Metrópoles e revelou, nesta segunda-feira (1), que ele não é o pai da filha de Eloá Soares. A farmacêutica veio a público, em fevereiro deste ano, alegando ter engravidado do sertanejo aos 16 anos, quando ele tinha 15.

Filha não é de Gusttavo Lima

O exame mostrou que o cantor não é pai da menina, que é menor de idade. Segundo o Metrópoles, o advogado do cantor não concedeu nenhuma resposta sobre o assunto até então.

Ainda conforme apuração do site, as amostras de sangue colhidas foram analisadas duas vezes, por equipes diferentes, para que houvesse a prova e contraprova do resultado. No fim, nas duas vezes o negativo foi o retorno.

Suposto relacionamento

Em fevereiro, Eloá afirmou que ela e Gusttavo se conheceram em Franca, interior de São Paulo, em uma escola de música. A suposta relação dos dois teria acontecido em setembro de 2004. Na época, ela tinha 16 anos e o sertanejo, 15.

Entretanto, ainda no mesmo mês, a equipe de Gusttavo negou qualquer envolvimento entre os dois. Além disso, refutou a possibilidade de ele ser pai da filha de Eloá.

"No ano de 2004 (data em que é citado o primeiro encontro) o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede", se posicionou a equipe.

Colar roubado

O cantor Gusttavo Lima teve um colar arrancado durante uma apresentação em São Luís (MA), realizada no último sábado (30).

O vídeo mostra o momento em que uma pessoa se aproxima de onde o sertanejo passa, cercado por seguranças, e avança com a mão na direção do pescoço do cantor mineiro.

O acessório é puxado com força, mas a ação foi tão rápida que nem os seguranças ou o próprio cantor parecem ter percebido a ação.

“Calma, calma, calma. Que isso?”, reagiu Gusttavo Lima na hora, antes de seguir ao palco, achando que se tratava apenas de uma animação fora do controle.

Em nota, divulgada na tarde desta segunda-feira (1), a equipe explicou a situação. Confira:

O artista tem por costume descer do palco em diversas apresentações para ter um contato mais próximo com os fãs, mas, infelizmente, fomos surpreendidos por esse furto.

Lamentamos a situação e contamos com o carinho e o respeito dos fãs para que essa cena não venha a se repetir.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit