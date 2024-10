Paula Fernandes compartilha foto com a mãe e seguidores comentam: 'Parecem irmãs'

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais, na quarta-feira (16), para parabenizar a mãe, Dulce, pelo aniversário dela.

Na legenda da imagem das duas, a artista se declarou: "Felicidades à mamãe mais especial do mundo. Que sempre me motivou a buscar pelos meus sonhos. Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça. Este que está cada dia mais raro atualmente. Parabéns! Receba todo o meu amor nesta singela homenagem. Te amo".

Veja também Zoeira Autópsia preliminar de Liam Payne aponta politraumatismos e hemorragia interna e externa Zoeira Dr. Rey revela diagnóstico de câncer e tumor de 13 centímetros Zoeira Netflix distribui brinde 'Tudum' nesta quinta (17); veja como conseguir

Nos comentários da foto, Dulce foi muito elogiada pela beleza e juventude. “Belíssimas”, escreveu uma pessoa. “A mesma cara”, disse outra. “Parecem irmãs. Parabéns”, acrescentou outro fã.

Sempre que aparece nas postagens de Paula, Dulce faz sucesso. Recentemente, ela esteve em Fernando de Noronha para comemorar o aniversário da filha artista.