Palco pega fogo durante show da banda Malla 100 Alça em Pernambuco; assista

Vocalistas da banda Malla 100 Alça e fãs foram surpreendidos por uma grande labareda de fogo durante apresentação, em Serra Talhada (PE), na noite de terça-feira (5).

Na "233ª Festa de Setembro", os cantores de forró Lanni Nunes e Rick Rocha faziam dueto de "Uma Chance a Mais" — versão de "Need You Now" de Lady Antebellum — quando um canhão de efeito pirotécnico liberou uma grande chama no palco.

Assista:

O cantor da banda, que estava mais próximo do local do fogo, chegou a pedir socorro: "Bota água aí, pô. Joga água!". De imediato, uma equipe da brigada contra incêndios do evento entrou em ação com extintores.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Uma grande bola de fumaça foi formada em cima do público após ação dos bombeiros. O show da banda de forró seguiu com o show. No local do evento, eles até gravaram um DVD.