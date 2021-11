Ônibus de Jonas Esticado enfrenta problemas em viagem e Raí Saia Rodada empresta outro veículo

O ônibus da banda do cantor Jonas Esticado sofreu problemas mecânicos em trajeto de Natal (RN) para Pedro Segundo (PI), neste domingo (28). Para poder concluir a viagem, o cearense contou com o empréstimo do ônibus do forrozeiro Raí Saia Rodada.

Jonas Esticado explicou o problema técnico no ônibus e agradeceu a gentileza do amigo forrozeiro no Instagram.

Assista:

"Não é todos os dias que a gente tem a felicidade de encontrar pessoas bondosas nos nossos caminhos, anjos. Quando a gente tava vindo para Natal, nosso ônibus deu um pequeno problema e ficou muito em cima para conseguir outro ônibus para irmos ao Piauí, show de hoje", detalhou Jonas Esticado.

Jonas Esticado divulgou agenda com 23 shows para novembro. O forrozeiro já percorreu cidades de Alagoas, Ceará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

Por fim, ele deixou um recado para o público do Piauí. "Esse gesto não vou esquecer mais nunca. Partiu Piauí, no busão do Raí".

A atitude amigável de Raia Saia Rodada com Jonas Esticado bate de frente com um antigo problema no forró, o chamado "mafiar". O termo é usado por forrozeiros para denominar situações quando um colega não ajuda o outro seja com a participação de um músico, o empréstimo de algum instrumento ou mesmo uma sistema de iluminação.