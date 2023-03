Ônibus da cantora Márcia Freire é atingido por 21 tiros na Bahia

O ônibus da cantora Márcia Freire foi atingido por 21 tiros em uma tentativa de assalto na última sexta-feira (3), em Alagoinhas, a 180 km de Salvador. Apesar de a cantora e sua equipe estarem no veículo no momento, ninguém ficou ferido. As informações são do G1.

De acordo com o motorista do ônibus, os suspeitos fizeram uma barricada com madeiras para fazer o veículo parar na pista. Ele disse que a ação foi rápida e que o ônibus foi parado por cinco pessoas, que não haviam sido presas até a tarde da sexta-feira.

Márcia Freire, que foi vocalista da banda Cheiro de Amor na década de 90, estava dormindo no veículo no momento da tentativa de assalto.

Além da equipe, a irmã de Márcia também viajava no ônibus com a cantora. Outro carro também trafegava pela mesma rodovia com integrantes da banda.

Barricada

O motorista disse que um homem fez uma ultrapassagem no carro da frente, que levava os outros integrantes da banda. "Depois ele sumiu e já apareceu fazendo uma barricada na nossa frente, havia apenas um espaço pequeno por onde eu consegui passar (com o ônibus)", relata o motorista.

Quando o motorista tentou passar nesse espaço com o ônibus, os tiros foram disparados. A frente do veículo ficou repleta de marcas de balas.

No momento do crime, a banda havia saído de Porto Seguro e estava indo fazer um show em Barra de São Miguel, em Alagoas, ainda na sexta.

A assessoria da cantora disse que ela está em estado de choque após o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso e o ônibus passará por perícia.