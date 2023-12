Naiara Azevedo acumulou em torno de R$ 17 milhões na carreira; maioria dos bens está em nome do ex

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo, 34 anos, dona de hits como “50 reais”, “Pegada que desgrama” e “Ex do seu atual”, tem estado em evidência na mídia após ter tido a coragem de denunciar o ex-marido por pelo menos seis crimes. Além de entrar na Justiça contra ele por afirmar ter sofrido ameaças de agressão em diferentes ocasiões, ela descobriu que vários de seus bens não estão registrados no próprio nome.

No boletim de ocorrência registrado em 30 de novembro e citado pelo site da Uol, a artista alega que casas, veículos de luxo e até uma fazenda — patrimônio obtido pelo trabalho dos dois, durante o casamento — estão apenas no nome do ex-marido.

Não se sabe ao certo qual é o patrimônio da cantora mas, segundo os advogados dela, com a carreira a sertaneja acumulou em torno de R$ 17 milhões. Naiara mora em uma mansão em Goiânia, tem uma fazenda no interior de Goiás e costuma posar ao lado de carros de luxo nas redes sociais.

A casa da artista, em um condomínio fechado em Goiânia, conta com piscina, um grande closet que ocupa três ambientes, uma varanda integrada, e foi cenário de postagens e lives nas redes sociais. O clipe da música “Pegada que desgrama” foi gravado na sala de estar de sua casa, inclusive.

Em 2019, a cantora posou em um carro avaliado em R$ 500 mil no Instagram, o modelo modelo BMW X6. No ano seguinte, ela publicou uma foto na frente de um carro Range Rover na sua garagem. Atualmente, o modelo mais barato dessa marca no Brasil custa cerca de R$ 375 mil. Além disso, o casamento com o ex-marido, em 2016, ganhou uma festa pomposa, na qual a artista usou um vestido de R$ 20 mil.