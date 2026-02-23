Murilo Huff recebe alta, posa com o filho e atualiza estado de saúde nas redes 

Após dias de preocupação entre os fãs, Murilo Huff já está em casa e se recuperando bem. O cantor precisou ser internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, depois de apresentar sintomas de gastroenterite viral, o que o levou a cancelar um compromisso profissional no fim de semana.

De volta ao lar, ele compartilhou no domingo (22) uma foto ao lado do filho, Léo, de 6 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça, e tranquilizou os seguidores ao escrever: "Já tô em casa! Bem melhor, graças a Deus".

Durante o período de internação, a noiva do artista, Gabriela Versiani, acompanhou de perto a recuperação e também usou as redes sociais para acalmar os fãs. Em vídeo, ela afirmou: "Passando pra dar um sinal de vida pra vocês. Já estamos em casa. O Murilo tá melhor, graças a Deus… ele tá bem melhor, muito obrigada pela preocupação e mensagem de vocês".

Murilo deu entrada na unidade hospitalar na tarde da última sexta-feira (20). Seguindo orientação médica, ele cancelou o show que faria no sábado (21), em Lago Verde, no Maranhão, durante o evento Lava Pratos Gigante 2026. Na ocasião, explicou aos fãs: "Infelizmente não será possível subir no palco hoje, pessoal. Peguei uma virose e preciso seguir a orientação médica".

Segundo a equipe do cantor, a pausa foi pontual e não deve impactar os próximos compromissos da agenda.